Jan de Jong interim-directeur Eredivisie CV

In de zomer van 2019 vertrok De Jong bij Feyenoord, vier maanden nadat Martin van Geel als technisch directeur al was weggegaan. Hij verkaste naar Willem II. De Jong was slechts twee jaar aan Feyenoord verbonden. Daarvoor werkte hij jaren bij de NOS.

Een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers was de reden van zijn vertrek bij Feyenoord, meldde de Rotterdamse club destijds op de website.

De interim benoeming van De Jong bij de Eredivisie CV geldt voor een jaar en start per 1 juni.