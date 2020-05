Shirley kreeg een piano via Rijnmond Helpt: 'Blijer mens kan ik mij niet voorstellen'

Jarenlang droomde Shirley van der Mast van een eigen piano. Tijdens haar middelbareschooltijd speelde ze iedere dag op de vleugel in de aula. Thuis wilde ze ook een piano, maar het ontbrak haar - en haar familie - aan de financiële middelen. Totdat Dick Mol een piano aanbood via Rijnmond Helpt. "En toen ging het heel rap", vertelt Shirley blij.

Geen enkele muziekvereniging in Hellevoetsluis en omgeving had interesse in de piano van Dick Mol. Het instrument van zijn inmiddels overleden tante werd niet meer bespeeld en Dick wilde graag iemand er blij mee maken. Hij schakelde Rijnmond Helpt in en binnen twee dagen meldden zich op de Facebook pagina meerdere geïnteresseerden. "Het liefste zie ik dat hij naar iemand gaat, die niet het geld heeft om zelf een piano aan te schaffen", sprak hij.

Verliefd op school

Rijnmond Helpt maakte een inventarisatie en kwam uit bij Shirley van der Spek. Haar enthousiasme en liefde voor muziek was overweldigend. In de brugklas kwam ze in aanraking met een piano. Iedere pauze zat ze in de aula bij de vleugel, vier jaar lang. Logisch ook dat ze muziek als eindexamen koos. "Met een piano kan je alle kanten op. Van klassiek tot pop tot jazz. Prachtig hoeveel gevoel je er in kan leggen", spreekt Shirley op inmiddels 28-jarige leeftijd.

Het eindconcert van school betekende voor Shirley niet alleen een afsluiting van haar periode op school; ze moest ook noodgedwongen afscheid nemen van de vleugel. Haar vleugel. Shirley's ouders hadden geen geld voor pianolessen en al helemaal niet voor een piano zelf. Inmiddels was er bij haar ook het Ehlers Danlos syndroom geconstateerd. Door EDS, een bindweefselaandoening, sluiten de pezen en gewrichten niet goed en raakt er regelmatig iets uit de kom. Ook bij Shirley, die daarom bij het pianospelen spalken om haar vingers zou moeten dragen. Nu nog een piano...

Bijkomend probleem

Bij het toekennen van de piano via Rijnmond Helpt ontstond een tweede probleem: het ophalen van de piano in Rijswijk. "Mijn moeder en ik hebben allebei een bijstandsuitkering, dus we konden geen vervoer huren. En we hadden ook niemand om te helpen. Even dacht ik dat die piano aan mijn neus voorbij zou gaan." Weer werd Rijnmond Helpt ingeschakeld. Of er iemand een piano wilde halen. Bart Boekhoud wilde wel rijden, zoals hij eerder ook al deed door om 500 planten op te halen. Eenmaal in Rijswijk wachtte een nieuw dilemma: de piano stond op de vijfde etage en de lift was te klein. De leuning in de lift werd er uit geschroefd en met vier man sterk lukte het uiteindelijk om de piano na lang zwoegen in Spijkenisse te krijgen.

"Hij is echt prachtig", vertelt Shirley dolgelukkig. "Hij is in perfecte staat, alle toetsen doen het, hij is gestemd. In een tweedehands pianozaak kost hij minimaal 1000 euro. En nu staat hij gewoon bij mij thuis." Met twee handen spelen lukt nog niet, maar met behulp van online lessen probeert Shirley het snel onder de knie te krijgen. "Für Elise, Amélie...nu ben ik bezig met Dance Monkey. Het is zeker nog niet heel goed, maar echt, een blijer mens kan ik mij niet voorstellen."