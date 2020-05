Kersverse campingeigenaar verbaasd over toestaan van dagrecreatie: 'alsof je 's nachts besmettelijker bent'

Twee dagen nadat Gerben en Sanne de Groot hun camping openden in Oudenhoorn, konden zij alweer sluiten vanwege de coronamaatregelen. Anderhalve maand later staan ze versteld dat campings in het Groene Hart al wel weer open mogen voor nachtrecreatie. "We snappen het wel, maar vinden het lastig te verkopen aan onze gasten."

Na maanden van voorbereiding kregen Gerben en Sanne de Groot in maart slecht nieuws over hun camping Zonnehoeve. Hun camping moest twee dagen na de opening dicht vanwege de coronamaatregelen. "Dat was een hele valse start", vertelt Gerben op RadioRijnmond. "Als je zolang naar iets toeleeft, dan is het heel zuur als je niet kunt starten."

"In de week dat corona in Nederland groter werd, was het al spannend of we überhaupt naar de notaris konden." Toen de afspraak nog door kon gaan, was de klap nog groter toen bleek dat het coronavirus grote gevolgen had voor hun camping. "Drie dagen daarna kregen we te horen dat de camping niet open mocht gaan. Dan sta je wel even met je handen in het haar van: 'Wat nu?'."

'We kunnen niet wachten'

In verband met uitgestelde inkomsten, hopen Gerben en Sanne hard dat de maatregelen worden versoepeld. "We hopen dat we snel open kunnen. We zijn er klaar voor en kunnen niet wachten de eerste gasten te verwelkomen."

Sinds afgelopen woensdag is dagrecreatie weer toegestaan in regio Rotterdam, op Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten. Maar hier hebben vooral de grotere campings profijt van, volgens De Groot. "Het is niet zo dat wij sinds die regeling ineens weer inkomsten hebben en gasten over de vloer. Aan de ene kant snap ik die maatregelen, maar wij hebben er helaas nog niet veel profijt van dus hopen dat nachtrecreatie ook snel weer wordt toegestaan."

De reden voor de versoepeling is bij Gerben ook niet duidelijk. "Gekscherend zei ik al: Is de kans dat je 's nachts iemand besmet dan groter? Maar het gaat er vooral om dat als je nachtrecreatie toestaat, een veel grotere groep weer op pad gaat en met elkaar in contact komt. Wij snappen het ook wel, maar we vinden het wel lastig te verkopen dat campings in bijvoorbeeld het Groene Hart al wel open mogen voor nachtrecreatie en wij niet."

Vijftig plekken

Op de camping van Gerben en Sanne is genoeg ruimte om de coronamaatregelen te handhaven, vinden ze. "Naar ons idee kunnen wij heel goed draaien met alle maatregelen die er zijn. Wij denken dat wij onze camping, met vijftig plekken, prima kunnen openen, zodat gasten kunnen genieten van de natuur en de rust."

Gerben en Sanne hopen in mei weer open te kunnen. "Wij hopen dat mensen met eigen sanitair weer mogen komen. Want dit brengt een hoop spanning en onzekerheid met zich mee. Dat is niet leuk een onderneming starten."