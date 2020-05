Parkhavenbrug krijgt bruggedicht van dichter Ester Naomi Perquin

De Parkhavenbrug in Rotterdam-Delfshaven krijgt een gedicht. Stichting Zoek naar Schittering is bezig een vers onder de brug aan te brengen. Dit gebeurt 's nachts. In de nacht van zaterdag op zondag zijn ze begonnen.

Het gedicht van voormalig stadsdichter Ester Naomi Perquin komt in de Parkhaven en wordt ontworpen door Monice Janson. De Parkhavenbrug is de tweede brug die van de stichting een gedicht krijgt. Jiske Foppe van de stichting vertelt: "Het is een verrassing voor wandelaars, fietsers en automobilisten als ze voor de brug staan."

Het doel van de stichting is op, onder of naast tien bruggen in Delfshaven verzen te plaatsen. Maar niet elke brug is geschikt voor een gedicht aan de onderkant. "Dan kijken we of er één op een andere plek geplaatst kan worden."

Mathenesserbrug

De Mathenesserbrug werd eerder al onder handen genomen en de Beukelsbrug bij de Van Nelle Fabriek is als volgende aan de beurt. "We willen streetart en een gedicht maken op het viaduct over de Delfshavense Schie." Wie dat gedicht gaat schrijven, wordt binnenkort bekend gemaakt.

In de nacht van zondag op maandag wordt tussen 1:30 en 5:00 uur aan het gedicht onder de Parkhavenbrug gewerkt. Hiervoor waren vier weekenden gepland. "Maar met een beetje mazzel lukt het vanavond al om het af te maken."