Achttien nieuwe sterfgevallen en twee nieuwe ziekenhuisopnames in de regio; volg alle updates van maandag 4 mei

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van maandag 4 mei.

• Er zijn inmiddels 5082 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat maandag op 11.037.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid melden een totaal van zeker 534 sterfgevallen in de regio. Er zijn volgens het RIVM 1087 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal besmettingen in de regio staat op 4917. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• Optiekketens als Pearle, EyeWish en Hans Anders zijn vanaf vandaag weer open. Klanten kunnen in de meeste winkels weer oogmetingen laten doen.