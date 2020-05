Andere dodenherdenking vandaag, geen nieuwe coronadoden in Zuid-Holland Zuid; volg alle updates van maandag 4 mei

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van maandag 4 mei.

• Er zijn inmiddels 5056 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond zondag op 10.995.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid melden een totaal van zeker 516 sterfgevallen in de regio.

• Optiekketens als Pearle, EyeWish en Hans Anders zijn vanaf vandaag weer open. Klanten kunnen in de meeste winkels weer oogmetingen laten doen.