Ziekenhuizen in de regio schalen reguliere zorg weer op

Het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen in de regio neemt af. Daarom maken ziekenhuizen plannen om de reguliere zorg weer op te starten. Hoe doen ze dat? En wat doen ze als het aantal coronapatiënten toch weer explosief gaat stijgen?

"Dat doen we zo snel als dat het kan en verantwoord is", vertelt Niels Honig van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. "Dat betekent wel dat wij maatregelen moeten treffen om de coronazorg en de niet-coronazorg goed van elkaar te kunnen scheiden. Maar het ziekenhuis is een veilige plek en is ook altijd veilig geweest."

Telefonisch consult

"Verwijzing naar het ziekenhuis vindt in de meeste gevallen plaats door de huisarts. Samen met de huisarts wordt besloten of het nodig is om naar het ziekenhuis te komen. Als het niet nodig is omdat een telefonisch consult of een videoconsult volstaat, dan kiezen we daar op dit moment voor."

Coronazorg opschalen bij nieuwe piek

"We hopen vurig dat het aantal coronapatiënten steeds verder terugloopt, dat is wel de trend van de afgelopen weken en dagen. Maar helemaal uitsluiten kunnen we dat niet. Als er toch weer een nieuwe piek volgt, dan zullen we weer moeten opschalen. Maar het is wel zo dat we de afgelopen weken veel hebben geleerd en veel ervaring hebben opgedaan met dit virus. Mocht het nodig zijn om weer op te schalen, dan zullen we dat uiteraard doen."

Samenwerken

"Het is wel belangrijk dat we de zorg, zoals we die bieden, in de keten blijft zien. Van de huisarts naar het ziekenhuis, maar straks ook weer in de uitstroom naar de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dus als we het hebben over: 'we moeten het samen doen', dan is dat zeker inclusief de verpleeg- en verzorgingshuizen. Alleen kun je het niet voor elkaar krijgen. Je hebt elkaar echt heel hard nodig."