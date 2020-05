Video: Aboutaleb herdenkt oorlogsslachtoffers met bloemenkrans op leeg Stadhuisplein

Burgemeester Aboutaleb houdt toespraak in Laurenskerk

Burgemeester Aboutaleb heeft maandagochtend 4 mei een bloemenkrans gelegd op het Stadhuisplein in Rotterdam, als eerbetoon en herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna vervolgde hij de kleine ceremonie in een lege Laurenskerk, waar hij een gedicht voorlas.

Dodenherdenking is dit jaar anders dan andere jaren. De kranslegging was niet aangekondigd, om te voorkomen dat er toch mensen op af zouden komen.

"Het is bizar om in je eentje zo op het Stadhuisplein te staan om een krans te leggen. Normaal staan er duizenden mensen omheen", zegt de burgemeester na de ceremonie.

Aboutaleb vertelt dat hij lang heeft nagedacht over de manier waarop hij dit jaar stilstaat bij de slachtoffers van de oorlog. Hij heeft zelfs overwogen om niets te doen. "Want ik vind: herdenken doe je met z'n allen, dat doe je samen. Dat was het meest extreme waar ik aan gedacht heb."

Waardevol voor de stad

Toch vond de burgemeester de symboliek van een krans sterk. "Wellicht dat mensen in de loop van de dag langs gaan om zelf nog een bloem neer te leggen. Dat is waardevol voor de stad."

In een verder lege Grote of Sint-Laurenskerk las de burgemeester een gedicht voor van Vienne Haagoort, de jeugdstadsdichter van Rotterdam 2020.

Kijk vanavond om 17:15 uur naar een speciale uitzending met de kranslegging en de ceremonie in de Laurenskerk.