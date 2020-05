Burger en Nieuwkoop per direct terug naar Feyenooord

In onderling overleg is besloten dat Burger en Nieuwkoop terug gaan naar Feyenoord en daar weer meetrainen. Beide spelers hebben volgend seizoen een contract in de Kuip. Nog voordat Nieuwkoop dit seizoen werd uitgeleend aan Willem II werd zijn verbintenis bij Feyenoord met één seizoen verlengd.

Burger begon het seizoen onder trainer Jaap Stam bij Feyenoord. Na het vertrek van Stam en de komst van Dick Advocaat was er weinig perspectief op speelminuten bij Feyenoord en vertrok de middenvelder in de winterstop naar Excelsior.

Feyenoord is vrijdag weer begonnen aan de training in groepjes van zes.