Excelsior hervat training: 'Uitdaging om dit zo weken vol te houden'

Zo was er een groep bezig met een conditionele training in het stadion en deed trainer Marinus Dijkhuizen met een ander groepje wat pass en trapoefeningen op een bijveld.

Dijkhuizen is blij dat hij weer training kan geven, ook al is het in aangepaste vorm. "Het is heel prettig om na zo'n lange tijd weer op het veld te staan. De jongens vinden dat ook fijn. Maar het wordt natuurlijk wel een uitdaging als we over een aantal weken nog steeds met dezelfde groepjes werken en dat dezelfde restricties er zijn."

Excelsior werkt met vijftien selectiespelers, die zijn aangevuld met wat jeugdspelers. Feyenoord-huurling Wouter Burger traint niet meer mee. Hij is eerder teruggekeerd bij Feyenoord.

