Organisaties komen tóch samen om oorlogsslachtoffers te herdenken bij De Boeg

De gemeente Rotterdam besloot eerder de nationale herdenking bij De Boeg compleet af te gelasten, vanwege de coronamaatregelen. De Stichting Koopvaardijpersoneel liet daarop weten verbolgen te zijn over het feit dat de gemeente geen alternatief had bedacht.

Marja Tromp van de Stichting Koopvaardijpersoneel genoot maandag van de alternatieve herdenking die ze tegen het overheidsadvies in organiseerden. "We hebben twee minuten stilte gehouden, de vlaggen hingen halfstok. Het was heel respectvol."

Bij de 'stiekeme' herdenking waren in totaal vijf organisaties aanwezig. Behalve de stichting van Tromp waren er vertegenwoordigers van The Royal British Legion, de Kapiteinsvereniging, Volle Kracht, het Scheepvaart en Transport College.

Blamage

Marja Tromp noemt het in zijn geheel afgelasten van de herdenking een 'zwakte en een blamage'. Ze legt uit waarom deze herdenking bij het oorlogsmonument bij de Boompjes zo belangrijk is. "In de koopvaardij zijn de meeste mensen gesneuveld. Van de 800 schepen zijn er 400 vergaan. Het gaat om 3600 overledenen."

Bij de alternatieve herdenking op maandag hielden de organisaties zich keurig aan de anderhalvemeterregels. Of ze nog zijn aangesproken door handhavers? "Nee, er reed wel een politiewagen langs, maar die liet ons gewoon gaan."