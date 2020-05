Advocaat praat met Berghuis over toekomst bij Feyenoord: 'Hij is daar heel eerlijk in'

Dick Advocaat houdt zich al druk bezig met zijn selectie voor volgend seizoen. De trainer van Feyenoord liet op de persconferentie weten dat hij weinig veranderingen in de groep verwacht. "Laten we allemaal hopen dat Steven Berghuis bij Feyenoord blijft", stelt hij.

Advocaat maakte Berghuis aanvoerder en de buitenspeler bloeide onder zijn leiding op tot belangrijke schakel. "Berghuis heeft het fantastisch gedaan in de tweede helft van het seizoen. Hij is een belangrijke speler van het elftal", aldus de Hagenaar, die met Berghuis praat over zijn toekomst. "Hij is daar heel eerlijk in. Hij hoeft niet weg, maar als er iets interessants komt dan gaat hij erover nadenken. En dat snap ik ook."

"Je moet je altijd afvragen of hij dat ook bij andere ploegen gaat krijgen. Die vrijheid in zijn spel. Dan is het een lust voor het oog om hem te zien spelen. Laten we allemaal hopen dat hij bij Feyenoord blijft"

Garanties

De 72-jarige trainer verlengde twee weken geleden zijn contract bij Feyenoord met nog een jaar. In de gesprekken met de club wilde Advocaat weten of er geld was voor versterking. "Voor de coronacrisis heb ik wel om garanties gevraagd. Dat is nu anders geworden. Ondanks dat hebben we grotendeels dezelfde groep als vorig jaar. Die hebben het heel behoorlijk gedaan, mag je wel zeggen. Het is nu mei, dus we hebben nog wel even de tijd om te kijken hoe we de groep kunnen versterken.

Inmiddels is Feyenoord weer begonnen met trainen. Angst voor het virus heeft Advocaat niet. "We zitten een situatie wat voor iedereen heel moeilijk is. Daar zullen we toch doorheen moeten komen. Ik ben niet bang, maar wel voorzichtig."

