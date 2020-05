Zzp'er Nadia helpt ouderen met vrijwilligerswerk en krijgt er zelf veel voor terug: 'Het is win-win-win'

Een baan vinden in het coronatijdperk is geen gemakkelijke opgave en zeker niet als je aan het begin van je zzp-carrière staat. Nadia (26) uit het Rotterdamse Zevenkamp heeft communicatie gestudeerd en merkt hoe moeilijk het is. Daarom stort zij zich tijdelijk vol op vrijwilligerswerk.

"Ik wil nu echt wat betekenen voor een ander", zegt Nadia overtuigd. En wat blijkt? Met het helpen van anderen, helpt ze indirect ook zichzelf.

Doordat er in haar omgeving vraag is naar communicatieadvies, begint ze in december voor zichzelf. "Ik begon met frisse moed, maar het coronavirus hakte er al snel in. Ik merkte dat bedrijven brandjes aan het blussen waren en dus niet zaten te wachten op communicatieadvies."

Al snel besluit ze zich als werkzoekende zzp’er in te zetten voor andere mensen. "Even geen betaald werk, dan maar een tijdje vrijwilligerswerk." En ze laat er geen gras over groeien. Zo gaat ze naar de voedselbank voor een dame met multiple sclerose, voor een andere vrouw uit Ommoord haalt ze boodschappen, bij een ouder echtpaar zorgt ze voor verlichtende gesprekken en bij het Leger des Heils luistert ze naar hulpvragen van mensen uit haar wijk die de coronahulplijn bellen.

De tekst gaat verder onder de foto.



Voor een vrouw met MS gaat Nadia naar de voedselbank om eten af te halen. Daar komt ze erachter hoe pittig het is als je afhankelijk bent van de hulpverlening. "Dan sta je veertig minuten te vernikkelen in de kou, omdat de wagen te laat is. We stonden met een groep van ongeveer dertig mensen te wachten. De politie moest er aan te pas komen om iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar te houden."

Sociaal isolement

Schrijnend vindt ze het verhaal van een 81-jarige vrouw voor wie ze één keer per week boodschappen doet. "Ze komt al weken de deur niet meer uit. Stel je voor: op je oude dag, eenzaam in je flatje en niemand die zich om je bekommert", zegt ze betrokken. "Zo wil je echt niet leven. Dat is mensonterend."

Op gepaste afstand maken ze een praatje op de galerij. "En soms heeft ze dan de hele week nog niemand gezien. Geen enkel sociaal contact dus. Dat is toch verdrietig? Haar man is overleden, kinderen heeft ze niet. Haar broer ligt op sterven in een hospice. Op geen enkele manier kan ze afscheid van hem nemen." Voor deze vrouw is het wekelijkse contactmoment met Nadia van grote waarde. "Als ik haar zie glunderen, ontroert dat me heel erg."

Levenslessen in de liefde

En op haar beurt doet Nadia door het vrijwilligerswerk ervaringen op die ze anders niet zou opdoen. Ze krijgt namelijk niet alleen waardering van de oudere mensen die ze helpt, maar neemt ook levenslessen mee. Als bezoekmaatje van een ouder echtpaar, waarvan de vrouw beginnende dementie heeft, wordt ze getrakteerd op wijsheden waar ze in de rest van haar leven profijt van heeft.

"Die vrouw heeft net als ik struggles met mannen gehad", zegt Nadia. "Ze heeft mij met haar verhalen geleerd dat je gewoon door moet gaan. Dat je eerst blij moet zijn met jezelf en dat de rest daarna vanzelf komt. Dat zijn geruststellende woorden."

Ook op werkgebied leert Nadia veel van deze wijze vrouw. Ze is nu weliswaar deels afhankelijk van de zorg van haar man, vroeger was ze een heel zelfstandige vrouw. "Haar eerste man overleed namelijk al toen ze in de veertig was", zegt Nadia. "Ze werkte in een kledingzaak. Ze moest wel aan de bak om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Daarom is ze super inspirerend voor mij. Soms moet je gewoon doen wat je moet doen."

Vanwege de coronamaatregelen kan ze niet meer op visite bij het echtpaar. "Ik heb nu contact met ze via Whatsapp en soms fiets ik even langs. Dan zwaaien ze naar me vanaf het balkon."

De tekst gaat verder onder de foto.



Nadia probeert nu ook mensen in haar omgeving te overtuigen van het nut van vrijwilligerswerk. "Het gevoel voor iemand klaar te staan, voelt heel fijn", zegt de Rotterdamse. "Het hoeft niet iemand te zijn die je kent, maar elkaar liefdevol behandelen, vind ik heel belangrijk. En ik vind de levensverhalen van ouderen ontzettend interessant." Lachend: "Dus het is eigenlijk win-win-win."

Wereld mooier maken

Ze heeft inmiddels ook haar familieleden aangespoord om andere mensen te helpen. Broer Daan volgt een opleiding tot chemisch analist en zus Marisa zit in het eerste jaar van haar studie Verpleegkunde. Zij brengen nu ook boodschappen rond.

Nadia: "Zo maken we de wereld toch een beetje mooier. En wie weet leidt dit bij mij wel tot inspiratie voor een nieuwe mooie baan of opdracht. Je weet het nooit.”