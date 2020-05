'Enkele duizenden mensen spelen maandagavond zelf het taptoe-signaal'

Waar normaal massaal bijeen wordt gekomen om kransen te leggen en samen stil te zijn, herdenken we maandag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog allemaal vanuit huis. Om toch een saamhorigheidsgevoel te creëren hebben trompettisten in het hele land afgesproken om maandagavond voor de deur of in de tuin het traditionele taptoe-signaal te spelen.

"Het is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Je realiseert je hoe bevoorrecht je bent om in een vrij land te wonen. Ik denk dat als je een willekeurig land op de wereldkaart zou aanstippen en kijkt naar hoe het daar is met de vrede en onderdrukking, er weinig landen zullen zijn die het zo mooi voor elkaar hebben als Nederland. En dit moeten we vast zien te houden", laat trompettist Arjan Muller uit Puttershoek weten.

Jaarlijks op 4 mei klinkt twee minuten voor 20:00 uur het trompetsignaal. Muller doet maandagavond samen met zijn vrouw mee vanuit de toren van de dorpskerk in Puttershoek. "De wind staat gunstig, dus ik denk dat we in grote delen van het dorp wel te horen zullen zijn."

Het idee ontstond in de Facebookgroep van trompettisten, nadat de lockdown half maart werd afgekondigd. Daar werd massaal op gereageerd. De oproep werd uitgebreid door het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar alle blaasinstrumenten.

"Ik denk dat op heel veel plaatsen vanavond het taptoe-signaal zal klinken. Er zijn honderden trompettisten die hebben aangegeven mee te doen. Tel daar alle andere instrumenten bij op, dan zit je echt wel aan duizenden mensen die mee gaan doen."

Het taptoe-signaal is in de 17e eeuw geschreven voor trompetten om de dag af te sluiten. De hier gelegerde Britten hebben het signaal meegenomen en er The Last Post van gemaakt. "Het is een beetje hetzelfde idee, alleen het zijn wel twee verschillende signalen en die worden nog wel eens door elkaar gehaald. Dus je moet wel zorgen dat je het goede signaal speelt."