VIDEO: Twee mogelijke drugsuithalers gepakt bij APM

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee Rotterdammers aangehouden op het terrein van containerterminal APMTR op de Maasvlakte. De mannen van 19 en 25 jaar waren mogelijk op zoek naar drugs in containers. De politie vond niets bij hen.

De mannen werden betrapt door de beveiliging. Op een filmpje op social media is te zien hoe de twee over het terrein rennen. Buiten beeld worden ze aangehouden.

De twee Rotterdammers hadden geen drugs of wapens bij zich. Daarom kon hen alleen een boete worden opgelegd omdat ze op een terrein waren waar ze niet mochten komen.

"Maar", zegt een woordvoerder van justitie, "mocht later op de locatie waar de verdachten zijn gezien alsnog een container met drugs worden gevonden, dan komen we zeker bij die eerder aangehouden personen terug."

Drugshandel

Personeelsleden van APM zeggen zich zorgen te maken over de drugshandel. "Je weet nooit of je iemand tegenkomt die drugs wil uithalen. Is zo'n iemand gewapend of niet? Wat zal die persoon doen als hij wordt betrapt? Wij hebben begrepen dat een uithaler duizend euro per kilo drugs krijgt. In zo'n tas zit vaak 25 kilo. Het gaat dus over grote bedragen."

Een woordvoerder van APM is blij dat het om incidenten gaat, maar begrijpt de zorgen. "De Rotterdamse haven is een belangrijke toegang tot ons land. Vandaar dat er ook alles wordt gedaan om het terrein zo maximaal mogelijk te beveiligen. En de aanhouding bewijst dat het opnieuw is gelukt."