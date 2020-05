Dodenherdenking Dordrecht live te zien bij Rijnmond

De dodenherdenking in Dordrecht wordt maandagavond gehouden met een minimaal aantal aanwezigen. Toch kan iedereen getuige van deze herdenking zijn, want de plechtigheid is live te zien op de website van Rijnmond en op de lokale zender RTV Dordrecht.

De uitzending begint om 19:30 uur vanaf het Dordtse Sumatraplein, waar het monument staat ter herennering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Presentator is regioverslaggever Thijs Blom van Rijnmond.

"We werken in Dordt heel goed samen met de lokale omroep en daar is deze uitzending ook een voorbeeld van", zegt Blom. De herdenking zelf wordt in verband met de coronacrisis op een sobere wijze gehouden, maar er komt wel een programma omheen.

Thijs Blom praat met historicus Kees Weltevrede en de Dordtse projectleider van 75 Jaar Vrijheid, Dick Verheijen. Er zullen historische beelden te zien zijn van de bevrijding in Dordrecht en getuigenissen van mensen, die de oorlog hebben meegemaakt.

"De lokale omroep wilde een documentaire-serie maken met twaalf mensen, die de oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt. Door de coronacrisis is dat nogal vertraagd, maar er waren natuurlijk al wat interviews gemaakt", vertelt Blom.

"Daaruit zijn hele treffende en aangrijpende fragmenten gehaald, die we vanavond ook laten zien. We luisteren naar de speech van burgemeester Kolff en na 20:00 uur schakelen we over naar de Dam om ook naar de koning te luisteren."