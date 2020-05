Uitgebreid gesprek met Feyenoord-trainer Dick Advocaat in Rijnmond Sport

Deze aflevering staat bijna geheel in het teken van Dick Advocaat. De trainer van Feyenoord verlengde twee weken geleden zijn contract met nog één seizoen. De Hagenaar komt ruim aan het woord en vertelt dat hij een anderhalvemetersamenleving in het voetbal niet ziet zitten.

We horen onder meer ook welke Netflix-series Advocaat gezien heeft tijdens de coronacrisis, of hij gezien zijn leeftijd bang is om ziek te worden en wat hij vindt van het stopzetten van de eredivisie, terwijl hij met Feyenoord nog ongeslagen was.

Uiteraard gaat Advocaat ook in op zijn contractverlening en laat hij zijn licht schijnen op hoe hij de selectie van volgend seizoen voor zich ziet.

Verder zien we ook beelden van de training van Excelsior, die net als als Feyenoord, Sparta en FC Dordrecht weer begonnen is met trainen in groepjes.

