Gino (16) werd in skatepark in elkaar geschopt: 'Ze zeiden dat we een neefje hadden geslagen'

De 16-jarige Giovanni uit Schiedam zit maandag thuis met een dik en blauw oog. Hij was samen met een vriend een dag eerder aan het steppen in het Spinozapark in Rotterdam-Lombardijen. Daar werd Gino, zoals hij vaak genoemd wordt, zonder aanleiding of provocatie in elkaar geslagen: "Waarschijnlijk hadden zij het op iemand gemunt. Ik was dus blijkbaar het doelwit."

Gino en zijn vriend waren een uur op de ramp - een helling om vanaf te skaten - aan het steppen toen zij een groep in de verte zagen aankomen. "Ik had al een slecht gevoel, want groepen vind ik nooit leuk", blikt Gino terug. Het was een groep van acht jongens. "Van allemaal culturen", voegt hij toe.

"Ze zeiden dat we een neefje hadden geslagen. Ik sla geen kinderen, dus vond ik het eigenlijk iets nieuws voor mij. Ze bleven het maar herhalen. Uiteindelijk dwongen ze ons om van de ramp af te komen. We zeiden eerst dat we niks gedaan hadden."

Maar Gino werd van de ramp afgetrokken. Hij werd gevloerd, geslagen en geschopt. "Ze bleven herhalen dat ze mij dood wilden trappen", vertelt Gino. Uiteindelijk wisten omstanders Gino te redden. Ook zijn vriend probeerde met de step de groep jongens weg te jagen.

"Ik dacht: wat is hier nou aan de hand? Wanneer dit gebeurt, weet je niet wat je moet doen. Tegen acht man kan ik niks doen, ook met z'n tweeën niet", zegt Gino.

'Hoop dat de daders gepakt worden'

De daders renden weg na de vechtpartij. Gino lag op de grond en kon niks meer. "Voordat ik het wist, waren de politie en de ambulance aangekomen." Gino werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een hersenschudding en een kneuzing werden geconstateerd. "Gelukkig is er niks gevaarlijks gebeurd, zoals breuken."

Gino voelt zich 'redelijk' en kan 'zijn ding doen'. "Maar ik mag het huis niet uit. Ik moet rustig aan doen. Bovendien wil je met een blauw oog buiten niet gezien worden."

De Schiedammer kreeg het advies van de agenten om aangifte te doen. Ook is Gino niet van plan om weer naar het Spinozapark te gaan. "Ik hoop dat de daders gepakt worden en straf krijgen. Als iemand zegt: 'Trap hem dood!", dan weet je in elk geval dat iemand slecht zit."