Schooldirecteur: 'Geen zorgen onder leerkrachten, wel bij sommige ouders'

Basisschoolkinderen mogen vanaf maandag 11 mei weer naar school. Maar bijna een kwart van de leraren heeft volgens een enquête van DUO Onderwijsonderzoek geen vertrouwen in de onderbouwing van het Outbreak Management Team, dat stelt dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico’s zijn. Kristel van Dalfsum, directeur van basisschool de Bavokring in Kralingen-Crooswijk, herkent zich niet in dit onderzoek.

Er zouden veel leerkrachten bang zijn. "Uiteraard zijn er wel vragen van collega's", geeft Van Dalfsum toe. "Maar ik merk wel dat het team niet kan wachten om maandag weer aan de slag te gaan na de maatregelen die we hebben genomen."

De Bavokring heeft 32 man personeel en zo'n 300 leerlingen. "We hebben voor een deel zicht gehad op de kinderen. Het is niet zo dat er niets met de kinderen is gedaan", zegt Van Dalfsum over de periode dat thuisonderwijs de norm was. "Het is altijd afwachten wat en hoeveel steun kinderen van hun ouders thuis hebben gekregen." Er zijn namelijk ook ouders die het lastig vinden om de rol van leerkracht over te nemen, stelt Van Dalfsum.

De directeur van de Bavokring maakt zich geen zorgen over het hervatten van de lessen. Wel is zij benieuwd hoe de kinderen deze periode hebben ervaren. "Ik denk dat we het voor de start goed hebben kunnen regelen. Maar het is afwachten. Het enige wat je kunt doen, is goed voorbereid zijn."

'Merken zorgen bij ouders'

De leerkrachten komen allemaal weer naar school. "Van de kinderen hopen we dat iedereen er is, maar we merken bij de ouders dat er toch wat zorgen zijn", vertelt Van Dalfsum. Ze wijst op de berichtgeving over het coronavirus. "Sommige ouders vinden het spannend. Ze vragen of hun kind wel naar school kan." Volgens Van Dalfsum moeten ouders weer vertrouwd raken met de situatie.

Het wordt anders dan anders, geeft Van Dalfsum toe. Ouders mogen niet meer de school in. In de school zijn er looplijnen voor de kinderen. "De klassensituatie is sowieso anders. De tafels zijn anders opgesteld. Ook het begroeten met de hand gaat nu niet. Dat is hoe we de kinderen gaan ontvangen."

Lees meer