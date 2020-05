Ook in de Waterweg worden oorlogsslachtoffers thuis herdacht

In de Waterweg-gemeenten wordt de Dodenherdenking door inwoners maandag vooral thuis gehouden. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen mogelijkheid om dat 75 jaar na dato in gezamenlijkheid bij de plaatselijke oorlogsmonumenten te doen.

Een rondje langs de herdenkingsplaatsen in Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is vooral een verstilde missie. Vlaggen wapperen halfstok, er zijn bloemen gelegd en in Vlaardingen heeft de gemeente al een krans geplaatst. Een enkeling staat stil bij de plaatsen waar ieder jaar de slachtoffers van oorlogsgeweld worden geëerd.

Schiedam

Burgemeester Cor Lamers zal in klein gezelschap een krans leggen bij het monument aan de Plantage, twee minuten stilte in acht nemen en een toespraak houden. Lokale omroep Schie zal een tv-uitzending en livestream verzorgen voor de inwoners die dit jaar verstek moeten laten gaan. Instellingen die normaal ieder jaar een krans neerleggen, hebben deze eerbetonen eerder aangeleverd. De uitzending van Schie TV begint om 19:25 uur.

Maassluis

Bij het monument aan het Julianaplantsoen in Maassluis hangen de vlaggen maandag halfstok. Ook daar is vanavond geen publiek. Wel zal de gemeente via de eigen website en Facebook-pagina de herdenking streamen. Burgemeester Edo Haan zal een krans leggen en een toespraak houden. Vanaf 19:30 uur is er online ook een speciaal programma te zien vanuit de Groote Kerk in Maassluis. Maassluis zet de beelden na de herdenking op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Vlaardingen

In Vlaardingen ligt al een krans namens 'Alle burgers van Vlaardingen'. Burgemeester Bas Eenhoorn plaatste het eerbetoon namens het college, de gemeenteraad en diverse instellingen uit de gemeente, waaronder de Stichting Geuzenpenning, Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen, de Veteranen van Vlaardingen en de gezamenlijke kerken van Vlaardingen. De toespraak van burgemeester Eenhoorn is maandagavond te horen in een speciaal radioprogramma op Omroep Vlaardingen . Hun programma begint om 19:00 uur.

Hoek van Holland

De herdenking in Hoek van Holland zal dit jaar ook beperkt zijn. Om 18:30 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Heilige Egbertuskerk, waarna een klein gezelschap naar de Algemene Begraafplaats zal gaan voor een kranslegging bij de veertien oorlogsgraven in Hoek van Holland.

