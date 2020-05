'Make love, not war': Jong en oud praten over vrijheid in korte onlinefilm

Jong en oud praten over vrijheid in korte onlinefilm

Jong en oud praten over vrijheid in korte onlinefilm

"De tijd van de wederopbouw zijn de mooiste jaren in Nederland geweest, voor zover ik mij herinner. We zeiden: make love, not war." Aan het woord is oud-politicus Jan Terlouw in de korte film 'About Freedom', die dinsdag, op Bevrijdingsdag, online in première gaat.

In de film zien we hoe Terlouw zijn oorlogs- en vrijheidsverhalen deelt via de webcam, met onder anderen acht mbo-studenten en de Rotterdamse singer-songwriter Mingue. Zij zitten ook allemaal achter de computer.

Keukentafel

"About Freedom is normaliter een rondreizend vrijheidsfestival," vertelt Ingrid Adriaanse van de organisatie. "In een mobiele keuken gaan generaties aan de keukentafel met elkaar in gesprek over vrijheid. Nu kon dat niet rondreizend, dus moest het online."

Singer-songwriter Mingue doet al een aantal jaren mee aan About Freedom. "Ik speel meestal twee nummers. Een is: That's why we may keep on dreaming, dat gaat over dat je naar de sterren kijkt en die zijn al uitgestorven, maar je ziet ze nog steeds. Dat past altijd mooi bij het hoopvolle gedeelte. En ik heb ooit een nummer geschreven dat gaat over mijn vader die vanuit Indonesië naar Nederland moest vluchten. En zo weven we die verhalen altijd in."

Concentratiekamp

Eén van de mbo-studenten die aan de film meedeed is Jennifer de Vries van het Albeda. Op de dag voor de première vertelt ze Rijnmond dat ze van kleins af aan al stilstaat bij de oorlog en de vrijheid. "Mijn opa heeft in een concentratiekamp gezeten en is krijgsgevangene geweest en heeft altijd veel verteld."

In de film About Freedom zegt ze: "Het is belangrijk dat je alles met iedereen deelt wat je hebt. En gewoon open staat voor de wereld. En iedereen accepteren hoe die is."

Chatten

Dinsdag, 5 mei, gaat de film online, vertelt Ingrid Adriaanse. "Om 11:00 uur kunnen mensen ook meechatten. Op Facebook en YouTube kunnen ze verder met elkaar in gesprek."