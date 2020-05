Blije gezichten als de speeltuin weer open gaat

Een vrolijke dag in kinderland. Veel speeltuinen openden maandag weer hun deuren. Zo ook De Klimroos in Rotterdam-Bloemhof. Maar dan wel met strenge veiligheidsmaatregelen.

Ayse Gur Oren van de speeltuin is een blij mens. Ze heeft de kinderen gemist in de zes weken dat ze dicht was. Het was puzzelen en studeren op de regels van het RIVM, maar nu is er een vorm waarin De Klimroos open kan.

Desinfecteren

"Maximaal twintig kinderen tegelijk. Niet ouder dan twaalf en niet langer dan een uur. Dan gaan we alles desinfecteren. Flink poetsen dus", legt ze de belangrijkste maatregelen uit.

Al tien minuten voor de heropening staan tienervriendinnen Elif, Nissa, Sara en Arda van vijf voor de poort. Elif: "Wij hebben de speeltuin gemist. En vooral de mensen die hier werken."

Bloemhof is, ondanks de naam, bepaald niet de wijk van het vele groen. De Klimroos is een oase van rust en beschutting in de wijk.

'Heel blij'

Beheerster Ayse heeft moeten praten en appen als Brugman om de kinderen naar haar speeltuin te kunnen krijgen. "Veel ouders vinden het toch nog eng. Maar ik zeg: het is veilig. We voldoen aan alle regels."

Het zonnetje is heerlijk als de vriendinnen hun vaste plek bij de schommels innemen. Over wat ze de afgelopen weken vooral hebben gedaan zijn ze duidelijk: "achter de computer."

Nu is er gelukkig weer een uitwijkmogelijkheid. Nissa: "Daar ben ik echt heel blij om."

