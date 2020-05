Aboutaleb over Dodenherdenking 2020: 'Overwoog niets te doen'

Het scheelde weinig of burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had maandag geen Dodenherdenking gehouden. Vanwege het coronavirus mocht er namelijk geen publiek aanwezig zijn. Uiteindelijk besloot Aboutaleb om toch een krans op een leeg Stadhuisplein te leggen, na overleg met diverse personen.

Aboutaleb overwoog dit jaar niets te doen, zo geeft hij toe in een speciale uitzending op TV Rijnmond. "Herdenken doe je met z'n allen. Je gaat als burgemeester niet in je eentje een krans leggen. Dat is het meest extreme scenario waar ik aan heb gedacht."

Uiteindelijk besloot Aboutaleb om toch stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. "Ik heb me door de symboliek van een krans laten overhalen, door een gedicht in de Laurenskerk voor te dragen en een krans op het Stadhuisplein te leggen. Maar het was even kantje boord", zegt Aboutaleb.

"Het is bizar om in je eentje op Stadhuisplein een krans te leggen", vertelt Aboutaleb over deze ervaring.

Gedicht

Aboutaleb droeg maandag ook een gedicht van jeugdstadsdichter Vienne Haagoort voor. "Omdat het gedicht in zijn aard niet over corona gaat. Maar als je goed leest, dan merk je dat het er raakvlakken mee heeft."

Het gedicht heet 'Verandering'. De tekst is hieronder te lezen.

Verandering

Het was de stilte tussen de schoten in

Het luisteren naar regels en wetten

Vaak enkel woorden, af en toe een zin

Zo tegen onrecht verzetten

Geringe afstand tussen angst en gaan

Door het moeten, minder mogen

Horen zonder echt te verstaan

Elkaar niet meer aankijken in de ogen

Het was zonder keuzes kiezen

Het waren de stillere vreugdekreten

Meer dan elkaar en onszelf verliezen

Meer dan simpelweg ogen dicht en vergeten

Veranderingen over tijd

Brachten ons ver van hier

Doorgegaan met hoop, minder spijt

Schrijven nieuwe woorden en zinnen op papier

Laten we meer samen, minder alleen

Accepteren dat het soms even niet

Er niet meer over- of omheen

Maar dat we delen in onze vreugde en verdriet

Laten we naar tranen luisteren

Laten we lopen en af en toe zweven

Laten we soms hardop en soms fluisteren

Laten we opnieuw proberen en vergeven

Het is het zich er wellicht niet altijd bewust van zijn

Of begrijpen wat ze bedoelen

Het is het samen leven zonder schild en schijn

Opdat we vergeten, herinneren en voelen

Kijk hierboven naar de volledige uitzending van TV Rijnmond over de Dodenherdenking 2020.

