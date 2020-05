Daders slaan op de vlucht na beschieting in Crooswijk

Bij een schietincident in Rotterdam-Crooswijk is maandagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn been.

De politie kreeg rond 19:30 uur een melding van een schietpartij op de hoek van de Crooswijkseweg en de Isaac Hubertstraat. Ambulancemedewerkers zijn momenteel aanwezig om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer.

De daders zijn er vandoor gegaan in een auto. De politie onderzoekt de toedracht.

De politie heeft niet veel later een auto aan de kant gezet aan de Bosdreef in Rotterdam. Daarbij zijn twee mensen opgepakt. Het is onduidelijk of deze aanhoudingen iets te maken hebben met de schietpartij in Crooswijk.