Crooswijkers komen met alternatieve Dodenherdenking: 'Mooie vorm van saamhorigheid'

Bewoners van de Koeweide in Rotterdam-Crooswijk hielden maandag een alternatieve Dodenherdenking. Omwonenden werd opgeroepen om vanaf het balkon of achter het raam twee minuten stilte te houden, waarna op de binnenplaats The Last Post werd gespeeld en een krans werd gelegd bij een in de grond geplante vlag.

"Ik krijg kippenvel van dit initiatief", vertelt Anneke Strasters van Bewonersgroep Slachthuisterrein voorafgaand aan deze alternatieve Dodenherdenking. Bewonersgroep Slachthuisterrein organiseerde deze herdenking.

De groep staat vaker stil bij Dodenherdenking, maar vanwege het coronavirus mogen er geen evenementen worden georganiseerd. Vanuit één van de bewoners kwam dit initiatief naar voren. "Een mooie vorm van saamhorigheid", vindt Strasters.



De Dodenherdenking was aan de Koeweide, waar vroeger het slachthuis van Rotterdam-Crooswijk stond. Strasters heeft vooraf in een brief aan omwonenden opgeroepen om binnen te blijven. Enkele bewoners stonden wel buiten, op anderhalve meter afstand: "Er werd heel goed afstand gehouden. Daar ben ik hartstikke trots op."

De alternatieve herdenking was wat Strasters voor ogen had. "Het was geweldig en heel emotioneel voor mij. Ik zag dat de rest van de bewonersgroep emotioneel was", blikt Strasters terug. "Het is zoiets onwerkelijks wat hier voor elkaar is gekomen. Het doet me wel wat. Iedereen die hier was."

