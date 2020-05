Feyenoord Handbal naar eredivisie: 'Kans met beide handen aangrijpen'

Feyenoord Handbal komt met ingang van komend seizoen uit in de eredivisie. De Rotterdamse ploeg eindigde eerder dit jaar in de middenmoot van de eerste divisie, maar Feyenoord Handbal mag door een aantal omstandigheden op het hoogste handbalniveau van Nederland uitkomen.

De eredivisie bestaat komend seizoen uit zestien in plaats van twaalf teams. Houten heeft als deelnemer van de BeNe League - een gezamenlijke competitie van Nederlandse en Belgische topclubs - vanwege verschillende redenen aangegeven niet meer op dat niveau te willen uitkomen. Daarom degradeerde Houten vrijwillig naar de eredivisie.

Vervolgens ontstond er volgens Henk van Vliet, voorzitter van Feyenoord Handbal, een 'benauwde situatie' voor de eredivisie. Hij zegt dat er al langer discussie over de promotie-degradatieregeling was. "De Nederlandse Handbalverbond (NHV) heeft moeten kijken welke drie teams vanuit de eerste divisie naar de eredivisie wilden en konden promoveren", zegt Van Vliet.

Middenmoter

Het was niet vanzelfsprekend dat het NHV bij Feyenoord Handbal zou uitkomen. De Rotterdammers stonden bij het stoppen van de competitie op een zevende plaats en hadden dus niet de beste papieren om één van de gaten in de eredivisie op te vullen.

Van Vliet: "Maar teams die hoger dan ons waren geëindigd, wezen het promotievoorstel af." Feyenoord Handbal had op voorhand al kenbaar gemaakt te willen promoveren, mocht die kans zich voordoen. Dat is dus gebeurd.

De Rotterdammers kregen maandag bericht dat de opvallende promotie een feit is. "Het is zeker niet zo dat we op alle fronten er klaar voor zijn, maar we willen deze kans pakken", geeft Van Vliet toe. "Sportief wordt het absoluut een uitdaging voor Feyenoord Handbal. De eredivisie is een moeilijke competitie, maar er zijn ook tegenstanders waar we kansen tegen zien." Bovendien wilde Feyenoord Handbal op de lange termijn al naar de eredivisie.

In september 2019 ging verslaggever Sjoerd de Vos langs bij Feyenoord Handbal. De Rotterdammers speelden toen voor het eerst in het rood-wit.



Corona

Onduidelijk is nog wanneer de seniorensporten weer hervat kunnen worden. Dat geldt ook voor het Nederlandse handbal. Feyenoord Handbal gaat in elk geval met trainer Arjan Koster de eredivisie in.

Het coronavirus zal niet voor grote problemen zorgen bij Feyenoord Handbal, zegt Van Vliet: "We kunnen deze periode goed doorstaan. Volgend seizoen zal het water niet tot aan de lippen staan. We kunnen redelijk vooruit."