Touringcarbedrijven: 'Dit had een topjaar kunnen worden, maar het leed is niet te overzien'

De touringcarsector heeft sinds de coronacrisis is uitgebroken in Nederland het zwaar te verduren. Geen schoolreisjes, geen toeristen die rondgebracht moeten worden en ook de uitstapjes voor ouderen en gehandicapten zijn geschrapt. Branchevereniging Busvervoer Nederland stelt dat de sector dreigt om te vallen.

Volgens voorzitter Theo Vegter hebben de touringcarbedrijven, waarvan er in Nederland zo'n 440 zijn, nog maar een omzet dat zo'n vijf procent is van wat normaliter de norm is.

"De touringcarsector heeft een seizoenspatroon van medio maart tot medio oktober", legt hij uit. "In oktober valt het stil en hebben we bijna geen omzet meer. Dan worden ook de liquiditeiten en onze reserves minder. In maart gaan we dat dan normaal gesproken weer opbouwen, maar toen kwamen half maart de coronamaatregelen. Die veroorzaken grote problemen voor ons."

Leed niet te overzien

Ook regionale touringcarbedrijven voelen de klap. Waar de touringcaroperators normaal gesproken hun handen vol hebben aan het vervoeren van toeristen die bijvoorbeeld van de cruiseschepen komen die in Rotterdam aanmeren, staan de meeste wagens nu stil. Ook rondom het Eurovisie Songfestival, dat deze maand in Rotterdam zou plaatsvinden, zouden de touringcarbedrijven veel werk hebben.

René Boom, planner bij RingelbergTours in Ridderkerk, werkt normaliter met vijf man op een afdeling om alle ritten te plannen. Nu zit hij alleen.

"Het seizoen zag er heel goed uit. Met het Songfestival had dit zelfs een topjaar kunnen zijn. Maar nu is het leed niet te overzien."

Ook Cor Milot van Milot Reizen ervaart dit. Het Rotterdamse bedrijf heeft zeventien bussen, maar heeft daarvan er veertien uit de verzekering gehaald. "We doen heel soms nog een klusje voor de NS. We zijn zo'n 1,4 miljoen aan omzet kwijt. We geven niet op, maar dit moet niet nog een half jaar duren."

Hogere prijs per passagier

Vegter denkt dat het verlies landelijk zeker een half miljard bedraagt. Ook is voor deze branche werken in een anderhalvemetersamenleving uiterst ingewikkeld. "Sommige ondernemers zijn creatief en plaatsen schotten of zeil in hun wagens. Maar als er normaliter vijftig man in een touringcar gaat en dat wordt gereduceerd naar dertien of vijftien, dan wordt de prijs per passagier erg hoog", legt hij uit.

Een school waar normaliter één bus genoeg voor is voor een schoolreisje, kan op die manier zomaar vier bussen nodig hebben. "De bezetting van de touringcar loopt drastisch naar beneden, maar de prijs blijft hetzelfde. Je hebt een chauffeur, je hebt de bus en je hebt het verbruik van de bus. De prijs per passagier wordt hoger en het is maar de vraag of de consument dat wil bekostigen."

De touringcarbedrijven hebben net als veel andere ondernemers recht op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van de overheid. Maar daarmee redt de branche het niet. "Los van de personeelslasten hebben we namelijk ook nog de touringcars zelf", zegt Vegter. "De operationele kosten van één touringcar zijn op jaarbasis 60.000 euro. Dat is veel geld. Samen met de loonkosten weegt dat bijzonder zwaar."

