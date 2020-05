Anderhalvemeterkantoor de toekomst? 'Ik denk niet dat we daar blij van worden'

"Ik denk niet dat we daar blij van worden. Anderhalve meter afstand zorgt er toch voor dat we het gevoel hebben dat we op onze hoede moeten zijn", legt Wolff uit. "We zien die anderhalve meter inmiddels als een soort waarschuwing, dat we andere mensen moeten zien als gevaarlijk. Ik denk niet dat het goed is voor het gevoel van verbinding of de psychologische veiligheid."

Veiligheid en verbinding zijn volgens Wolff belangrijke facetten voor het ervaren van werkgeluk. Maar ook dat ene kopje koffie dat een collega voor je haalt, of dat letterlijke schouderklopje dat je van een ander krijgt. "Dat deze dingen nu niet kunnen, draagt verder bij aan een afstand. Dat doet iets met onze hersenen. Het is niet alleen ongezellig, maar kan nog veel meer met iemand doen."

Positiviteit

Het is volgens haar van belang om te kijken wat er, met inachtneming van de maatregelen, wél kan. "Je moet andere manieren vinden om dat ene kopje koffie te vervangen. Het is voor iedereen nieuw. Het moet een soort gewenning worden dat je niet de hele tijd op je hoede hoeft te zijn. Maak er het beste van."

Positiviteit is het sleutelwoord. "We zitten allemaal in een situatie die we niet hadden gewild. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Natuurlijk kan je eens negatief zijn, maar dat draagt niet bij aan werkgeluk", zegt Wolff. "Stel niet te hoge eisen aan jezelf en je collega's en vooral: heb wat begrip."



Lees meer