Berkelse bibliotheek bezorgt boeken aan huis, ook bij niet-leden

Er is geen kip te bekennen in het Berkelse filiaal van bibliotheek Oostland, alleen achter de balie aan de telefoon is het druk. Daar neemt medewerker Hanneke Kuhlman alle bestellingen op om boeken thuis te bezorgen.

De bibliotheek heeft de thuisbezorgd-service in het leven geroepen om het lenen en lezen van boeken tijdens de coronacrisis toch mogelijk te houden. Dit blijkt een succes. Al meer dan 5000 boeken zijn afgeleverd waar ook niet-leden van meeprofiteren.

"De telefoon staat roodgloeiend, het gaat maar door", vertelt Hanneke. Ook via de mail krijgt ze verzoeken binnen. "Laatst had ik een jongen aan de telefoon die belde voor zijn oma van 91 jaar. Ze was door haar boeken heen of wij een paar boeken konden bezorgen", vertelt de meewerkster over één van de bijzondere vragen. "Wat lief dat je daaraan denkt en natuurlijk kunnen wij dat", antwoordde Hanneke de kleinzoon.



Ook voor niet-leden

Vanwege het coronavirus moest de bibliotheek half maart dicht terwijl datzelfde virus onze leeswoede alleen maar aanwakkert. Met de nieuwe dienst voorziet de Berkelse bibliotheek in een behoefte en ze controleren nu ook niet of mensen wel lid zijn.

"Wij zijn coulant omdat wij het heel belangrijk vinden dat mensen ondersteund worden", vertelt Désirée Hazekamp, de filiaalmanager van bibliotheek Oostland. "Het zou leuk zijn als mensen later lid worden, maar daar doen we het niet voor. Iedereen doet iets voor elkaar en daar willen we ons steentje aan bijdragen."

Bij de ingang van de gesloten bieb staat een bak met oude boeken die voorbijgangers gratis mogen meenemen. Ook heeft de bibliotheek tasjes met boeken bij de lokale boekhandel neergezet en die kunnen mensen gratis meenemen en later terugbrengen.



Onzekere toekomst

Voor de bibliotheek is de toekomst onzeker. Zij hebben net als andere culturele instellingen het zwaar door het coronavirus. "Wij hebben het niet makkelijk, wij hebben niet gederfde inkomsten en het is nog maar afwachten hoe het in de toekomst gaat", vertelt Hazekamp.

Door de sluiting van de vestigingen hebben ze geen aanloop en dus ook geen inkomsten van hun horecagelegenheid. Ze hebben op twee andere locaties een theater waar de programmering is stopgezet. Ook lopen ze boetes op te laat ingeleverde boeken mis door hun thuisbezorgd service.

De familie Van Huffelen in Berkel en Rodenrijs is erg blij met de nieuwe lading boeken. Het gezin las al veel, maar in coronatijd is dat aantal alleen nog maar gestegen.

Vooral de zevenjarige dochter Mirte is een fanatiek lezer. Ze begint meteen in het boek Superjuffie in de soep. "Ik lees 's avonds in bed. Papa en mama lezen voor en lees ik ook 's middags", vertelt Mirte.

"Mirte is echt een boekenwurmpie", vult haar moeder aan. "Iedereen in het gezin is blij, het is heerlijk ontspannen en nu wordt er extra gelezen."