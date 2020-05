Het weer van vandaag: een zonnige bevrijdingsdag

Vanmorgen start de dag fris, maar in de loop van de ochtend warmt de zon de regio goed op. Ook vanmiddag blijft de zon uitbundig schijnen. Er is haast geen wolkje aan de lucht.

De temperatuur loopt op naar 14 of lokaal 15 graden. De noordoostenwind is matig van kracht, windkracht 3 of 4. Op het strand bij Hoek van Holland misschien nog even kort windkracht 5.

Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar 5 graden aan zee tot 3 graden in de buurt van Gorinchem. De wind neemt in kracht af en draait meer naar het oosten.

Morgen verloopt opnieuw stralend zonnig. De temperatuur loopt op naar 15 graden aan zee tot lokaal 17 of 18 graden in het oosten van de regio. In de middag draait de wind aan de kust naar het noorden, waardoor het daar iets afkoelt. In de rest van de regio staat er een zwakke oosten- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

Een krachtig hogedrukgebied zorgt tot en met vrijdag voor schitterend zonnig weer. Met veel zon loopt de temperatuur donderdag en vrijdag op naar 20 tot 23 graden.

Ook zaterdag is het nog warm. Op Moederdag draait de wind naar het noorden en valt er een lokale bui. De temperatuur komt dan niet meer boven de 10 graden uit!