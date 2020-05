Mariniers staan sportief 'stil' bij Bevrijdingsdag: 75 kilometer lopen, fietsen of rennen

Geen festivals, geen andere festiviteiten. Je zou bijna denken dat het helemaal geen Bevrijdingsdag is. Een aantal mariniers wil voorkomen dat er vandaag helemaal niet stilgestaan wordt bij het feit dat het dinsdag 75 jaar geleden is dat Nederland haar vrijheid terugkreeg.

Jan van de Werken en Bert Schoonenberg lopen bijvoorbeeld 75 kilometer door de regio. De twee oud-mariniers begonnen de tocht bij het Oostplein, de voormalige plek van de kazerne van de mariniers.

Een paar uur later zijn de twee bij het Groothoofd in Dordrecht. Dan hebben ze er dertig kilometer opzitten. "Het idee ontstond een paar dagen geleden", legt Van de Werken uit. "Het gaat niet alleen om lopen. Er zijn ook oud-mariniers die vandaag 75 kilometer fietsen of hardlopen. Ook gaan in Dordrecht oud-mariniers 75 keer een heuvel op en af."



Tussen de oren

Getraind zijn de twee niet echt, geven ze toe. "Ik denk dat we niet meer dan 28 kilometer hebben gelopen, hiervoor", lacht Van der Werk. "Je weet van te voren dat het pijn gaat doen. Maar als je je daar op instelt, dan valt het wel mee. Je praat veel onderweg. Daardoor vliegt de tijd voorbij. En de kilometers ook."

Waar de twee over praten? "Mannendingen", lacht Schoonenberg. "Nee, over hoe we hiervan moeten kunnen genieten door de vrijheid. Maar ook mannendingen."

De route van de twee mannen gaat via Dordrecht, Kinderdijk en Capelle aan den IJssel naar het Oostplein. In totaal moet het 75 kilometer zijn. "En dan zien we in de verte al het Oostplein liggen", vertelt Schoonenberg. "Maar omdat we dan 5 kilometer tekort komen voor onze streefafstand, plakken we er nog een rondje Kralingse Plas aan vast."

Jan van de Werken is als oud-marinier vaker sportief bezig. Volgend jaar gaat hij samen met oud-marinier Jim Goudman de Atlantische Oceaan over. Ook is hij de eigenaar van 'Meet the Marines'.