Zevenduizend ton stenen op het dak van de Willemsspoortunnel

Uitvoerder Herman van Kampen van Van den Herik uit Sliedrecht wijst op een duwbak die even verderop ligt. "Daar hebben we er drie van", legt hij uit. "En daar zit samen 7000 ton aan stenen in."

De Willemsspoortunnel werd geopend in 1996. De tunnelbak is ingegraven in de rivierbodem. Daar bovenop ligt dan de laag stenen. "Die moeten het dak van de tunnelbak beschermen, bijvoorbeeld voor vallende ankers."

De laag is nu dertig centimeter dik. "En het is de eerste keer dat we deze onderhoudswerkzaamheden uitvoeren", gaat Van Kampen verder. "Het wordt regelmatig gemeten hoe dik de laag is en nu is het nodig om deze werkzaamheden uit te voeren."

Op dit moment wordt de bestaande laag boven op het dak gladgetrokken. Daarna komt de tweede laag, opnieuw dertig centimeter, erop. Van Kampen: "Het gaat om stenen van 10 tot 60 kilo. Dan kan je denken aan stenen zo groot als een pak melk tot aan een krat bier."