ARCHIEF RIJNMOND 5 april 2020 - Verveling

Het was een man die een straat verder het bovenhuis moest leegruimen van zijn onlangs overleden vader. Die vader had in huis een werkplaats gehad voor kleinschalige houtbewerking. Met allemaal gereedschap. Of dat misschien iets was voor mijn vrouw. Als ze wilde kon ze de hele boel overnemen voor een klein prijsje.

Tja, net als zo veel mensen proberen we tijdens deze min of meer gedwongen thuisdagen vooral op te ruimen en spullen weg te doen, maar ja, even kijken kon geen kwaad, toch?

En zo liepen we van de week door het vrij volle, maar keurig geordende huis van een ons onbekende, overleden buurtbewoner. Overal schilderijtjes en foto’s aan de muur. Ik zag een ingelijst portret van Abba. Een kiek van Rotterdam. Natuurtekeningen. Overal koperen gewichtjes. Die verzamelde hij blijkbaar. Een bandrecorder met allemaal banden. En uiteindelijk zijn houtbewerkingspaleisje. Met een keur aan elektrische apparaten, gereedschap in alle maten en soorten, kastjes, doosjes, latjes en wat houten objecten die hij zo te zien met grote securiteit zelf had gemaakt.

Mijn vrouw schrok een beetje van de hoeveelheid.

Wilde ze dit wel hebben allemaal?

Als we ál deze spullen overnamen, deden onze pogingen om thuis op te ruimen wel knap potsierlijk aan.

Uiteindelijk hebben we het meeste uit dit werkplaatsje tóch meegenomen, vijf trappen af, de auto in, met twee keer rijden alles naar huis, en daar nog een paar traptreden af.

Toen alles stond en ik nog zat uit te zweten en na te puffen, gingen mijn gedachten met mij op de loop.

De meeste mensen zitten dezer dagen aanzienlijk meer thuis dan gewoonlijk. En ik heb de indruk dat de mate waarin mensen erin slagen om iets te maken van hun zelfisolatie enorm verschilt. Ik zie via sociale media mensen die fanatiek aan de slag gaan thuis, met schoonmaken, opruimen, een muziekinstrument bespelen, lezen, tekenen, schilderen. Er schijnt heel wat te worden afgefröbeld dezer dagen.

Maar, ja, je hebt ook mensen bij wie een zekere verveling toeslaat. Die met zichzelf geen raad weten.

Waar zit dat verschil in? Zo vroeg ik me af.

Misschien wel in zoiets als innerlijk behang.

Toen wij door dat interieur van die overleden buurtbewoner liepen, merkte mijn vrouw op dat deze man ‘smaak in de dingen’ had gehad. Uit alles sprak liefde. Aan alles zag je dat hij iemand was geweest die zijn interesses en fascinaties volgde. Die zich omringde met wat hij mooi vond, die zijn spulletjes koesterde. En er ook wat mee dééd. Hij máákte er iets van.

Daardoor zagen wij dit op zich eenvoudige bovenhuis als het huis van iemand met geestelijke rijkdom.

Hoe je tot zo’n geestelijke rijkdom komt, vind ik moeilijk te zeggen. Zit dat in je karakter? Kun je er zelf iets aan doen?

Maar als de man van dit huis nog had geleefd, had hij zich vast ook in tijden van thuisquarantaine niet verveeld.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

CORONA

2. Coronobossa – Mike Boddé

3. Drank en drugs en pleepapier – De Flamingo’s

DRS P DOOR ERIK VAN MUISWINKEL

Registratie van programma ‘Buigt allen mee voor Drs. P’ van Erik van Muiswinkel, 20 sept 2019, Kantine Walhalla, Rotterdam. Met pianist Guus van Marwijk.

4. Trio Los Pompadores – Erik van Muiswinkel

5. Literatuur – Erik van Muiswinkel

6. Bonenpikster – Erik van Muiswinkel

7. Ollebollekes – Erik van Muiswinkel

8. Goed Nieuws – Erik van Muiswinkel

9. Aubergine – Erik van Muiswinkel

10. Orgaan – Erik van Muis

11. Taboo - Dolf van der Linden & Metropole Orkest