ARCHIEF RIJNMOND 12 april 2020 - Geweten

Het was aan de deur bij een muziekvriend die me weleens helpt bij computerproblemen.

Afgelopen weken hád ik problemen met de computer waarop ik geluidsmontages maak, hij hééft me geholpen, en toen ik mijn apparaat weer bij hem kwam ophalen moest hem iets van het hart.

Waarom werkte ik eigenlijk met grote, hoogwaardige geluidsbestanden en niet met uitgeklede mp3’tjes? Radio Rijnmond zendt alleen maar uit op FM-kwaliteit. Dat verschil hoor je toch niet.

Half schertsend kaatste ik terug dat ik het niet alleen voor Radio Rijnmond doe maar ook voor de eeuwigheid. Dat ik ook al bij herhaling materiaal uit die computer heb gebruikt voor cd-uitgaven en tentoonstellingen.

Bovendien: ik wil zélf dat alles zo goed mogelijk klinkt. Ik wil om te beginnen zélf tevreden zijn over het geluid. Ik besteed ook geregeld veel tijd aan het weghalen van tikken in oude opnames die verder misschien wel niemand zouden opvallen.

Dat lijkt me bijna een kwestie van, nou ja, van levenskunst. Van het verschil tussen geestdodend werk hebben of je tevreden voelen dat je bezig bent met een ambacht.

‘Dat heb jij toch ook,’ vroeg ik hem. ‘Als jij met een muziekarrangement bezig bent, doe je het toch ook zo goed mogelijk?’

Ja, dat moest hij wel toegeven.

En bij het restaureren van harmoniums net zo, voegde hij eraan toe.

Hij restaureert oude traporgels.

Hij was een keer bezig om zo’n harmonium te reviseren, ging hij verder, en daarbij kon hij iets oplossen door op een of ander palletje binnen in dat ding een stukje tape te plakken. Wat volgens de regelen der kunst niet in de haak is, maar ja, je zag het toch niet van de buitenkant.

Nee, had een andere restaurateur tegen hem gezegd, maar jij wéét dat dat stukje tape daar zit.

Waarmee die persoon inderdaad een gevoelige plek had geraakt. Want als je een beetje beroepseer hebt gaat zo’n plakkertje in je hoofd zitten. Het gaat aan je geweten kleven.



Uiteindelijk bleken we toch op één lijn te zitten.

Er was welbeschouwd helemaal geen botsing van belevingswerelden.

Mijn computervaardige muziekvriend zal ook wel snappen waarom ik laatst een nieuwe externe harde schijf van maar liefst 6TB heb aangeschaft.

Een schijf met veel gewetensruimte.



SPEELLIJST

EERSTE UUR

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

JACQUES KLÖTERS OVER KOOS SPEENHOFF

Registratie van talkshow Van Huilenbroecks Pretpaleis van 8 oktober 2019 waarin presentator Stef Lokin cabaretkenner Jaques Klöters ontving om te vertellen over de iconische Rotterdamse dichter-zanger J. H. Speenhoff. Gesprek gelardeerd met:

2. Naar buiten – Wim Sonneveld

3. De Schutterij – JH Speenhoff

4. Afscheid van een marinier – JH Speenhoff

5. ’t Broekie van Jantje - Bas Grevelink

6. Op de Bergsche Plas – Trio Speenhoff

7. De diender van het Calandmonument – JH Speenhoff

8. Brief van een meid uit de Nes – JH Speenhoff

9. Waarom zou ik niet – Louis Davids

10. Anti’s – Keuvel & Klessebes

11. De Bruggewachter – Koos Speenhoff jr.

TWEEDE UUR

JACQUES KLÖTERS OVER KOOS SPEENHOFF

Vervolg van eerste uur, met daarin:

1. De eerste klant – Gerard Cox & Erik van der Wurff

2. De baboe je nooit vergeet – JH Speenhoff

3. De zedelijkheidswetten – Hans van Goch

4. Dorussie – Bas Grevelink

5. De Liefde – Koos & Caesarine Speenhoff

6. Speenhoff in de hel – JH Speenhoff

7. De hoge hoed – Bas Grevelink

8. De moderne muziek – JH Speenhoff

9. NSB-song – Pem Becker

10. Afscheidsbrief van een lelijk meisje – Anne van Vlerken