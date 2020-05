Peter biedt IC-medewerkers zijn vakantiehuis aan: 'Dat verdienen zij'

Een week vakantie op een eiland in de Bergse Achterplas in het centrum van Rotterdam. Peter de Rover is de IC-medewerkers of de mensen uit de zorg zo dankbaar dat hij aan drie van hen zijn vakantiewoning aanbiedt. "Omdat zij het in deze ellende ├ęcht verdienen", zegt Peter, die via Rijnmond Helpt graag een steentje wil bijdragen.

Sinds 1997 heeft Peter de Rover een vakantiehuisje op een unieke locatie in hartje Rotterdam. Alleen met een bootje kan je zijn optrekje van iets meer dan veertig vierkante meter op een eilandje in de Bergse Achterplas bereiken. Graag wil hij zijn verblijf drie weken verhuren aan drie personen, die de afgelopen periode keihard gewerkt hebben in de strijd tegen het coronavirus. "Ik kan het ook verhuren, maar erkenning en waardering is voor mij meer waard dan geld", zegt Peter.

Vakantiehuisje voor zorghelden

Peter kwam op het idee toen hij Diederik Gommers, woordvoerder van de Nederlandse IC-vereniging, op tv zag spreken over de huidige tijd. Door alle media-aandacht raakten Peter en zijn vrouw, beide qua leeftijd behorend tot de risicogroep, in eerste instantie enigszins angstig. Die angst is grotendeels verdwenen, al zijn ze nog wel voorzichtig.

Op het eiland hebben Peter en zijn vrouw een stuk grond van zo'n vierhonderd vierkante meter. Genoeg ruimte om afstand te houden. Graag staat hij zijn huisje af aan een stel of gezin dat er tussenuit wil. "Ik heb foto's gezien van vrouwen die op de IC soms diensten draaien van twintig uur. Die dan naar huis gaan en daar ook nog eens aan de bak moeten in hun gezin. Die wil ik helpen. Daarom belde ik Rijnmond Helpt. Ook in de hoop dat meerdere mensen met een vakantiewoning dit voorbeeld volgen."

Het huis van Peter heeft de beschikking over een slaapkamer en badkamer. In de woonkamer kan eventueel een luchtbed voor twee personen worden neergelegd. In de tuin kan voor de kinderen ook een tentje worden opgezet.

Welverdiende vakantie

Ga naar de Facebookpagina van Rijnmond Helpt en reageer onder het artikel als jij in de zomer graag een weekje in op het eiland zou willen verblijven en waarom. Je mag ook mailen naar rijnmondhelpt@rijnmond.nl met jouw verhaal. We zoeken dus mensen die op de IC of in de (ouderen)zorg werkzaam zijn en de afgelopen maanden zoveel overuren hebben gemaakt. Vanwege het grote aantal aanmeldingen vragen we jullie om alleen jezelf op te geven en geen andere IC-medewerkers/zorgverleners. Wel kan je op Facebook mensen taggen om hen op dit mooie gebaar van Peter te attenderen.

Wij hopen dat we drie mensen vinden die echt toe zijn aan een weekje rust en dat het initiatief van Peter navolging krijgt in de rest van Nederland.