Kraanbedrijf in Hoeksche Waard tilt legertruck de lucht in

Het zal vreemd opkijken zijn voor mensen in het rustieke dorpje Klaaswaal in de Hoeksche Waard. Bij het kraanbedrijf van de familie Tuk hangt dinsdag een ├ęchte legertruck aan een hijskraan. "En het is nog een authentieke ook!", zegt John Tuk.

"Het is zo jammer dat we door de uitbraak van het coronavirus niets konden doen met de viering van de vrijheid", zegt Miranda Tuk. "Dus toen hebben we dit maar bedacht."

Miranda legt uit dat het bedrijf al 125 jaar oud is en dus ook al bestond toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. "Nog een reden om ook bij onze vrijheid stil te staan."

Volgens John was het idee niet helemaal nieuw. Zijn vader deed het 25 jaar geleden, toen bij de viering van vijftig jaar vrijheid, ook al een keer. "Het moet iets groots zijn, dat opvalt", legt John uit. "Dus een truck. Net zoals mijn vader toen deed."

Via de Oranjevereniging kwamen John en Miranda uit bij een dorpsgenoot die nog een authentieke jeep uit de Tweede Wereldoorlog had. En die ging dinsdag de lucht in.

"Voor de foto hebben we even de vrachtwagen hoog boven de weg laten hangen", gaat Miranda verder. "Niet lang hoor, want dat mag helemaal niet. Nu hangt hij boven de werkplaats."