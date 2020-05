Gorkummer deelt Nederlandse vlaggen uit aan Turkse gezinnen

Elk jaar hangen we massaal de vlag uit op Bevrijdingsdag. Maar veel Turkse-Nederlanders hebben geen rood-wit-blauwe vlag in huis. Daarom heeft Fatih Polatli in Gorinchem tweehonderd Nederlandse vlaggen aan Turkse gezinnen uitgedeeld, zodat zij die ook kunnen gaan uithangen.

"Het valt mij al jaren op dat er binnen de Turkse gemeenschap, waar ik zelf ook toe behoor, eigenlijk niet gevlagd wordt", zegt Polatli. "Waarom we dat niet doen, is bij niemand bekend." En daar wil Fatih verandering inbrengen. Hij rijdt heel Gorkum door met z'n vlaggen. Fatih is in het dagelijks leven makelaar en actief in de lokale politiek.

Vlaggen hamsteren

"Ik heb heel de bouwmarkt leeggekocht", lacht de vrolijke Gorkummer. Het gebeurt dan ook niet vaak dat iemand 200 Nederlandse vlaggen aanschaft. Fatih heeft alles zelf betaald. De bijzondere actie valt in goede aarde bij de Turkse gemeenschap. Iedereen heeft beloofd om de vlag vandaag op te hangen. "Dat doet mij goed!"

Een van de adresjes waar Fatih langs gaat, is de sigarenwinkel van kennis Murat Aydemir. Ook Murat had nog geen Nederlandse vlag. "Je staat er niet bij stil", geeft hij toe. "Maar ik had al wel een Rotterdamse Feyenoord-vlag."

Gek op vlaggen

Polatli merkt dat sommige Turken een duwtje in de juiste richting nodig hadden. "Turken zijn al gek op vlaggen", legt de geboren en getogen Gorkummer uit. Maar dat zijn dan vaak Turkse vlaggen. Fatih wil daar wat aan doen. "Wij Turken zijn ook een onderdeel van dit land. Wij horen er ook bij. En dat gaan wij laten zien."