Klassiek, spoken word en ballads: een opmerkelijke samenwerking met het Philharmonisch Orkest

Het is geen gebruikelijke Bevrijdingsdag. Dus komt het Rotterdams Philharmonisch Orkest met een opmerkelijke video: The Song of Freedom, een samenwerking tussen vier Rotterdamse artiesten, met een bijdrage in zijn of haar muziekstijl.

In de clip draagt de woordkunstenaar Y.M.P. een tekst voor, zingt Dina Medina haar lied Mundo Honeste, vertolkt Aylin Sezer Händels aria Lascia chío Pianga en zingt Roufiada haar lied Ego. De musici van het Rotterdams Philharmonisch orkest zorgen voor de muzikale omlijsting. Dirigent Lahav Shani neemt daarbij plaats achter de piano.



"Deze samenwerking met elkaar smaakt naar meer!", laat Y.M.P. weten. "We willen met dit nummer de mensen in de stad een hart onder de riem steken. Wij zijn van elkaar gescheiden, maar toch samen dichtbij."

Verbondenheid

De coronacrisis was voor het Philharmonisch Orkest de reden om de verbondenheid in de stad te laten zien in deze muzikale samenwerking. "Dat project zorgde niet alleen voor nieuwe ontmoetingen tussen artiesten met heel verschillende achtergronden. Het was voor de orkestmusici ook een emotioneel weerzien met het vertrouwde podium waarvan ze wekenlang afgesneden waren geweest."

Volgens directeur George Wiegel zijn meer van dit soort video's en opmerkelijke samenwerkingen in voorbereiding. "De periode waarin we verkeren biedt ruimte voor nieuwe ideeën en concepten. De leegte in de stad, alle geannuleerde concerten en evenementen bij artiesten en musici, ze geven ruimte om elkaar te vinden en potentie voor nieuwe invulling."