Rotterdams wijksraadslid maakte vuurwerkramp Enschede mee: 'Veel raakvlakken met huidige coronatijd'

De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Still: Danny de Vries.

Danny de Vries schreef zijn herinneringen aan de vuurwerkramp in 'Brief aan Marcel'

Zijn beelden gingen de hele wereld over. Rotterdams wijkraadslid Danny de Vries stond er als cameraman voor RTV Oost bovenop toen de vuurwerkramp in Enschede zich voltrok. De huidige coronacrisis heeft veel raakvlakken met de ontploffing van de vuurwerkfabriek, schrijft hij in zijn net verschenen boek 'Brief aan Marcel'.

De foto op de cover had moeiteloos van anno nu kunnen zijn. De Vries, die tegenwoordig in Rotterdam woont, draagt beschermende kleding: een mondmasker, chirurgische muts en een dik pak. Maar ook een microfoon en koptelefoon. Voor alle duidelijkheid: de foto is uit mei 2000.

Geworsteld

Toenmalig journalist De Vries was in de wijk Roombeek toen het noodlot toesloeg. "Wat me het meest bijstaat van dat moment is de vraag waar ik heen moest. Het was pikkedonker en je hoorde de keiharde knallen. Ik was bang. Moest ik rechts naar de fabriek van S.E. Fireworks waar veel rook vandaan kwam, het gevaar in? Moest ik links langs de fabrieksmuur blijven lopen? Of juist achteruit, terug naar het centrum van Enschede?"

De Vries koos, filmend en wel, voor het laatste. Hij overleefde. Zijn maatje en collega Marcel van Nieuwenhoven helaas niet. Aan hem is boek opgedragen.

De Vries: "Ik heb er jaren mee geworsteld. Pas nu in deze tijd van corona kon ik schrijven en vloeide het verhaal in een paar weken uit mijn pen. De gelijkenissen met toen zijn ook bijna ontelbaar, zou ik willen zeggen."

Krijttekeningen

"Twee maanden na de vuurwerkramp heb ik alles op papier gezet wat mij toen overkwam. De afgelopen twintig jaar heb ik continue gedacht: wat ga ik daar nu mee doen? Ik durfde het eigenlijk niet te publiceren. Te persoonlijk." Door alle flashbacks van nu wist De Vries dat het moment was gekomen. "Ik moest dit verhaal aan Marcel gaan vertellen."

"Je ziet nu kinderen krijttekeningen maken op straat. Destijds werd er gekrijt op de schuttingspanelen rondom het rampgebied. Je ziet nu mensen lopen met mondkapjes, destijds kwam je alleen het rampgebied in met beschermende kleding. De dagelijkse berichten over doden en gewonden..."