Er was één Feyenoorder niet blij op 6 mei 1970

Voor iedere Feyenoorder is 6 mei 1970 een dag om nooit te vergeten. Op die dag schreef de Rotterdamse club geschiedenis door in Milaan de Europacup 1 te veroveren door met 2-1 te winnen van Celtic. Maar daar waar iedereen feest vierde zat keeper Eddy Treijtel in een hoek te huilen.

"Iedereen was blij en vierde feest. Ik ben naar de kleedkamer gegaan. Een sigaretje opgestoken en toen heb ik zitten janken", aldus Treijtel tegenover Rijnmond.

Gepasseerd

Ook 50 jaar later doet het Treijtel nog veel. Hij was dat seizoen de eerste doelman bij Feyenoord en keepte alles. Totdat trainer Ernst Happel in de aanloop naar de Europacup-finale hem passeerde. De vorige week overleden Eddy Pieters Graafland mocht de finale keepen van Happel. "Ik had liever gehad dat hij me gewoon een klap in mijn gezicht had gegeven, maar dit nieuws kwam echt als een mokerslag aan", zegt de voormalig sluitpost van Feyenoord.

Ajax

Treijtel maakte vlak voor de finale in Milaan in de topper tegen Ajax geen sterke indruk en dat kostte hem uiteindelijk zijn plek in de finale. "We stonden in Amsterdam met 3-1 voor toen er een hoge voorzet kwam, die ik over de lat wilde tikken. Maar Johan Cruijff slaat mijn hand weg en daardoor ging de bal het doel in. Iedereen vond het een blunder, maar wat kan ik er aan doen dat iemand mijn hand weg slaat", zegt Treijtel 50 jaar later.



En ook bij de 3-3 zag Treijtel er volgens Happel niet goed uit. "In eerste instantie keerde ik een bal met mijn borst van Piet Keizer, maar schoot een ander de rebound binnen. En omdat de trainer van Celtic Jock Stein op de tribunes zat en Happel zich vaak bezig hield met psychologische aspecten koos hij voor Pieters Graafland", zegt Treijtel.

Huldiging

Terwijl al zijn ploeggenoten aan het feesten waren in Milaan ging Eddy Treijtel naar zijn hotelkamer. "Ik wilde het op mijn kamer in mijn eentje verwerken. De volgende ochtend was alles weer normaal. Toen was ik het kwijt en heb ik wel mee gefeest toen we in Nederland onthaald werden", zegt Treijtel.

Happel

Het winnen van de Europacup is dus niet het hoogtepunt voor Treijtel, die met zijn optredens in alle andere Europese wedstrijden wel een groot aandeel had. Later won hij nog de Wereldbeker en de UEFA-cup met Feyenoord en werd hij kampioen met AZ. Zijn band met trainer Happel is ondanks het incident altijd goed gebleven. "Happel had het er zelf ook moeilijk mee. In het vliegtuig vanuit Milaan kwam hij naast me zitten en zei helemaal niets. Hij bood me wel twee keer een sigaretje aan en dat was heel zeldzaam", besluit Treijtel.

Bekijk hierboven een reportage met Eddy Treijtel, die als een van de weinige Feyenoorders op 6 mei 1970 geen leuke dag beleefde.