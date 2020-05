Slapen mag weer op vaste plekken op campings, recreatieparken en jachthavens

Mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden in de regio Rotterdam-Rijnmond mogen vanaf zaterdag weer slapen in hun stacaravan, boot met vaste ligplaats of recreatiewoning. Voorwaarde is dat het verblijf van hen is of dat ze die voor een jaar hebben gehuurd. Ook moeten ze over eigen sanitair beschikken. Dat meldt de veiligheidsregio.

Campings en recreatieparken waren sinds eind maart gesloten. Dat besluit had de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond genomen om besmetting te voorkomen en de zorgcapaciteit in de regio te ontlasten.

Nu de druk op de intensieve zorg in de regio afneemt en de reguliere zorg weer opstart, zet Rotterdam-Rijnmond de volgende stap. Dit gebeurt in overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten in de regio. Vanaf 29 april was het al mogelijk om overdag op vaste plekken te verblijven.

In de regio Zuid-Holland Zuid mochten recreanten toen zelfs al overnachten. Ook in Zeeland werden de regels versoepeld. Dat leidde tot verbazing op Goeree-Overflakkee dat gebonden is aan de regels van Rotterdam-Rijnmond.



De burgemeesters van de regio zijn blij dat de gebruikers de afgelopen tijd begrip en geduld hebben kunnen opbrengen. Peter de Jong van de gemeente Westvoorne zegt: "Het is fijn de vaste gasten weer in ons mooie gebied te kunnen verwelkomen."

De Jong vraagt de mensen wel om de regels in acht te blijven houden. "De volksgezondheid en de veiligheid van onze inwoners en gasten staan altijd voorop. Daarom vraag ik iedereen met klem om de anderhalve meter maatregel in acht te blijven nemen en ook als vaste gast, drukte te vermijden en zoveel mogelijk bij je huisje of stacaravan te blijven. We moeten dit samen doen."