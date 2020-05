Feyenoord schrijft geschiedenis: 'Voor Altijd De Eerste'

Feyenoord was op 6 mei 1970 de eerste Nederlandse club die de cup met de grote oren wist te winnen. In Milaan werd Celtic met 2-1 verslagen. Robert van Brandwijk en Ellen Mannens hebben ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum een prachtig boek gemaakt over het succesvolle seizoen met als kop 'Voor Altijd De Eerste'.

Journalist Robert van Brandwijk maakte het allemaal van dichtbij mee. Hij was toen 6 jaar en mocht voor de finale in Milaan opblijven. Een dag later was hij één van de naar schatting 250.000 toeschouwers die op de Coolsingel de huldiging mee mocht maken. "Het heeft zo'n impact gehad. Ook omdat mijn vader, die een groot fan was van Feyenoord, dat jaar was overleden. Dus voor mij heeft die Europacup van alles", zegt Van Brandwijk.

Ellen Mannens was nog niet geboren toen Feyenoord er met de mooiste prijs uit de clubgeschiedenis mee vandoor ging. "Ik was altijd al nieuwsgierig waarom ik zo'n grote Feyenoord-fan ben. Dat heeft dus te maken met het behalen van die mooie successen. Ik heb allerlei mooie verhalen gehoord over die tijd en door een boek te schrijven maak je het toch nog een beetje mee", zegt Mannens.

In het boek staan veel verhalen van mensen die nog attributen hebben die refereren aan het meest succesvolle Europese jaar van Feyenoord. "Ik weet van heel veel verzamelaars dat ze van alles hebben over dat jaar. Een aantal voorwerpen liggen nu ook in het Feyenoord-museum. De ene heeft het bijzondere kaartje van een bepaalde wedstrijd en de ander een vaantje. Veel mensen hebben mooie herinneringen aan die tijd omdat ze mee zijn geweest naar een van de wedstrijden", zegt Van Brandwijk tegen Rijnmond.

"Het Feyenoord-logo werd in die tijd op van alles afgedrukt. Van asbakken, glazen tot zeepjes. Wat ik zelf het mooiste vond was de vergulde schoen van Theo Laseroms waar die de finale mee heeft gespeeld", zegt een trotse Mannens.

Van Brandwijk en Mannens zijn voor hun boek ook op bezoek geweest bij alle tegenstanders in 1969/1970. Op IJsland en in Schotland trof Mannens nog veel materiaal aan. "Ik was bij de aanvoerder van KR Reykjavik en die had nog een mooie foto van de toss met aanvoerder Rinus Israël en wat actiefoto's. En in Schotland zijn ze nog maffer dan in Nederland wat betreft verzamelen. Daar kwam ik nog een krant tegen van Celtic van 6 mei 1970. Ze verzamelen daar alles", besluit Mannens.



Bekijk hierboven de reportage met Robert van Brandwijk en Ellen Mannens, de auteurs van het boek 'Voor Altijd De Eerste'.