Campinghouders willen nu ook de overige recreanten verwelkomen

De recreatie-ondernemers in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn blij dat vaste gasten vanaf zaterdag weer op campings, recreatieparken en in jachthavens terecht kunnen. Toch hebben ze nog voldoende wensen. Ze hadden graag gezien dat campers en de huurders van vakantiehuisjes ook groen licht hadden gekregen.

"Nu moeten we ze doorsturen naar andere regio's in Nederland", zegt Arda Riedijk van camping 't Weergors in Hellevoetsluis. "Daar zijn ze wel welkom."

Riedijk had gewild dat alle faciliteiten met eigen sanitair weer werden opengesteld voor mensen die bijvoorbeeld een huisje voor een week willen huren. "Die verhuur is 65 procent van onze inkomsten."



Wat betreft hun portemonnee ziet het voor de ondernemers al niet goed uit. Riedijk: "Veel mensen hebben voor Hemelvaartsdag al omgeboekt of geannuleerd. Het zal al veel minder druk zijn. We zoeken dus voor ons en voor de gasten perspectief, bijvoorbeeld ook richting Pinksteren."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt in een reactie: "We willen niet dat mensen in grotere getale gaan afreizen naar de regio, maar alleen de mensen die een vaste plek hebben. We blijven het monitoren en wie weet kunnen we gauw verder versoepelen."