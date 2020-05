Rotterdammer in Milaan: 'Iedereen gaat heel volwassen om met de nieuwe vrijheden'

De coronamaatregelen werden in Italië maandag deels versoepeld. Rotterdammer Erik Versteeg zit al sinds het begin van de crisis in Milaan en ziet de stad langzaam veranderen.

Italië is het Europese epicentrum van de corona-uitbraak. Een tijd lang zat het land op slot. "Je mocht alleen naar buiten voor medische redenen of om eten te halen. Gisteren zijn sommige maatregelen versoepeld. We mogen nu weer familie opzoeken en individueel sporten. Dat voelt al wel fijner."

Hoewel de Italianen blij zijn met de versoepeling, wordt er nog niet gulzig gebruik van gemaakt. "Blijdschap is er wel, maar de verwachte drukte op straat blijft nog uit. Ik denk dat er toch nog wel wat angst is. Iedereen is nog voorzichtig."

Hardlopen

Wel lopen er iets meer mensen buiten dan voorheen, merkt Versteeg. "Mensen gaan hardlopen, ikzelf ook. Je komt wel wat mensen tegen, maar nog lang niet zo druk als voor de lockdown."

De winkels in Italië zijn nog niet open. "Bijna alles hier in het centrum van Milaan is nog dicht. Ook op hoofdstraat Vila Torino, waar ik vanmiddag liep. Maar je kan wel weer een koffie halen aan de bar. Ik denk dat dat veel mensen wel weer goed doet", denkt Versteeg.

Naast het bezoeken van familie, mag je van de Italiaanse overheid ook weer naar je geliefde. Versteeg: "Dat wordt vrij geïnterpreteerd. Moet dat mijn vrouw zijn, of is een Tindermatch ook goed?"

Voorzichtig

Dat het nog niet storm loopt op straat snapt Versteeg wel. "Ik heb het idee dat het hier allemaal veel heftiger is geweest dan in Nederland. Daarom zijn mensen voorzichtiger."

De roep tot heropening van bijvoorbeeld de horeca is in Italië dan ook minder klein dan in Nederland. "Mensen durven hier minder hard te schreeuwen dat de economie weer aan moet. Ze willen het virus gewoon echt niet terug."

In Italië wordt er eind mei bepaald wanneer de horeca weer open mag. "Ik verwacht dat dat begin juni kan als deze trend doorzet. Op 18 mei gaan ze dat besluit nemen. Dan mogen alweer wat meer retail winkels open. de horeca daarna", denkt Versteeg.

Tot nu toe zijn de Italianen al tevreden met de versoepelde maatregelen. "Iedereen gaat heel volwassen om met deze nieuwe vrijheden."

