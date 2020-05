Plantjes en brandjes: Dit kan je doen tegen brandende uitslag

De zon schijnt, je zit de hele dag verplicht binnen, dus je gaat even een rondje hardlopen. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden van andere sporters, stap je in de berm. Recht in een brandnetel, jeuk! Huisarts Jeanette Caljouw vertelt wat je kunt doen tegen brandende uitslag.

"Brandnetel is een voorbeeld van zo'n brandende plant", vertelt Caljouw. "Maar heftigere uitslag krijg je van de berenklauw."

Het beste is natuurlijk uit de buurt te blijven van deze brandende planten. Maar dat gaat niet altijd. "Als je eenmaal door een brandnetel heen bent gelopen, kun je die het beste afspoelen en koelen. Bijvoorbeeld met een washandje."

Sap uit andere planten

Maar je kan de plek ook inwrijven met het sap uit andere planten. "Dat is een oude tip. Ga op zoek naar hondsdraf, weegbree of dovenetel. Die staan in de buurt van de brandnetel. Als je het sap daaruit op de brandnetelplek smeert, kan dat ook helpen." Om het sap uit de plant te krijgen kun je hem gewoon uitknijpen.

Over het algemeen is een brandplek van brandnetel niet erg gevaarlijk. "Tenzij je er echt in zou gaan rollen", zegt Caljouw. De berenklauw daarentegen kan wel vervelend zijn.

"Als je daarvan blaren krijgt, is alleen thuis koelen niet genoeg. Je zult ermee naar de huisarts moeten. Van berenklauw kan je huid gaan verkleuren en dat kan jaren blijven zitten."