Aangepaste touringcars in anderhalvemetersamenleving: 'we moeten alternatieven vinden om te kunnen blijven rijden'

Met een volle touringcar op weg naar een uitje? Dat zit er in de anderhalvemetersamenleving niet in. De touringcarbranche heeft het zwaar te verduren nu de bussen grotendeels stilstaan. Rotterdammer Cor Milot, die al jaren een touringcarbedrijf runt, zag zijn omzet de afgelopen weken dalen naar het nulpunt. Corona-proof bussen moeten uitkomst bieden.

De coronamaatregelen, die half maart ingingen, hebben er zwaar ingehakt bij de Rotterdammer. "Ik heb weinig haar, maar de rest is grijs geworden", zegt hij dinsdag. Ze bestaan al sinds de jaren '50, maar nog nooit hebben zij het zo zwaar te verduren gehad als nu.

"Dit hebben we echt nog nooit eerder meegemaakt. 16 maart staat gegrift in het geheugen van iedereen. We zitten nu met een probleem dat dermate groot is geworden, dat we steun nodig hebben", vertelt een zichtbaar aangeslagen Milot.

"Voor elke maand die we stilstaan, moeten we een jaar extra werken om het rendement proberen terug te halen. Dat is natuurlijk een groot probleem. De branche is smal en niet iedereen heeft vet op zijn botten."

Dit is normaal gesproken de drukste tijd voor het bedrijf, maar nu staan de bussen stil. "Het songfestival gaat niet door, alle buitenlandse reizen die gepland stonden gaan niet door. De omzet is naar 0 gezakt."

Tóch wat omzet genereren

Gelukkig heeft Milot de afgelopen jaren een spaarpotje kunnen opbouwen, maar hiervan is de bodem al aardig in zicht. Hij zoekt daarom naar manieren om toch wat te verdienen.

"Onze bussen worden aangeboden aan het openbaar vervoer, onder meer aan de RET en Connexxion. We hebben ook uitzendbureaus benaderd om mensen naar hun werk toe te brengen."

De bussen zijn wel aangepast, om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. "We hebben stoelen weggehaald uit de bussen. In de bussen met 65 plaatsen blijven er nu 15 over. Een bus met 54 plaatsen heeft er nu nog 13 en in een dubbeldekker met 88 plaatsen blijven er 22 plaatsen over." Daarnaast mogen mensen alleen via de middelste deur de bus in, zodat ze niet dicht langs de chauffeur lopen.

Deze veranderingen zijn essentieel voor het voortbestaan van zijn bedrijf. "We moeten alternatieven vinden, zodat we toch kunnen blijven rijden en bestaan. Dit is wel een belangrijk feit."

Meer steun nodig

Milot is dankbaar voor de steun die ze vanuit de overheid krijgen. Alleen deze is bij lange na niet afdoende. "De personeelskosten worden vergoed, maar de overige kosten moeten we zelf dragen. En als familiebedrijf is het heel lastig om dat voor elkaar te krijgen."

Hij legt uit dat de totale kosten 30 tot 40 procent hoger liggen dan wat ze vergoed krijgen. "Het is voor veel bedrijven moeilijk overleven. Als er binnen zes maanden niets gebeurt, dan zullen bij veel bedrijven de stekker eruit gaan."