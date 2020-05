Raad van Commissarissen Feyenoord weer compleet

De overige drie leden van het toezichthoudend orgaan zijn Toon van Bodegom (voorzitter), Gérard Moussault en Sjaak Troost.

Ronald Brus (56) studeerde Geneeskunde in Groningen. In het begin van zijn carrière was hij werkzaam als arts bij farmaceutische bedrijven in München, Milaan en New York. Vanaf 1997 is Brus betrokken als mede oprichter bij de biotech bedrijven Galapagos en Crucell en werd hij uiteindelijk CEO van Crucell en commissaris van Galapagos in het eerste decennium van deze eeuw. Vanaf 2012 is Brus CEO van MyTomorrows.

Peter van der Laan (60) is CEO van Supermaritime International BV, een logistiek bedrijf met Rotterdam als thuisbasis en 35 vestigingen in 17 landen. Verder is hij bestuurder bij en investeerder in diverse bedrijven. De geboren Rotterdammer is momenteel nog bestuurslid van de Stichting Continuïteit Feyenoord (STICO). Hieruit zal Van der Laan echter terugtreden, omdat vanuit Feyenoords governance principes het bestuur van de STICO niet te combineren is met een zetel in de RvC.



De vrijvallende positie in het bestuur van de STICO wordt ingevuld door Hans Vervat. Vervat (72) is eigenaar van havenonderneming Matrans Holding. Tevens is hij bestuurslid van Havenwerkgeversvereniging Deltalinqs. De geboren Rotterdammer was commissaris van Stadion Feijenoord van 2004 tot 2018, met een onderbreking waarin hij wethouder Economie, Verkeer & Vervoer in Rotterdam was. Daarnaast was hij van 2007 tot 2018, met dezelfde onderbreking, commissaris van het Havenziekenhuis.