Klant mishandelt supermarktbeveiliger: 'Te gek voor woorden'

Een beveiliger van de Albert Heijn aan het Mathenesserplein in Rotterdam-West is dinsdagavond mishandeld. Volgens een medewerker van de supermarkt sprak de beveiliger een klant aan omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. Dit moest hij bekopen met onder meer een snee in zijn gezicht.

Een politiewoordvoerder bevestigt de mishandeling, maar kan niet zeggen of dit voortkwam uit het niet naleven van de coronamaatregelen. "Het is in ieder geval te gek voor woorden", zegt hij. "Je blijft van beveiligers af."

Voor de winkel stond dinsdagavond een rij, omdat er maar een maximum aantal mensen wordt toegelaten vanwege de coronamaatregelen. "Hij liep die rij zo voorbij én hij nam geen mandje of karretje mee. Een beveiliger heeft hem een aantal keer gevraagd om dat toch mee te nemen of anders de winkel te verlaten. Dat wilde hij niet en er kwam een woordenwisseling. Toen ging het mis."

Volgens de medewerker was het niet deze man die uiteindelijk de raakste klappen uitdeelde, maar waren het twee andere mensen in de rij die de bewaker te grazen namen. Zij zijn allemaal op de vlucht geslagen.

De politie bekijkt momenteel de camerabeelden en spreekt met betrokkenen. Ook is gesproken met de beveiliger. Of hij aangifte gaat doen, is nog niet duidelijk.

"Het gaat naar omstandigheden goed met hem", zegt de medewerker. "Hij is even naar het ziekenhuis geweest voor een hechting, maar voor zover bekend is, gaat hij morgen weer aan het werk."