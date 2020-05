De Botlekbrug in de A15 tussen Spijkenisse en Hoogvliet is dinsdagavond zo'n drie kwartier gestremd geweest. Technische problemen waren de oorzaak.

Zowel het scheepvaart- als het wegverkeer had last van de storing. Automobilisten konden omrijden via de Botlektunnel.

Rond 21:45 uur was de storing verholpen.