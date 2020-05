KIJK LIVE: Spectaculaire lichtshow boven Rotterdam met honderden drones

Met driehonderd drones wordt dinsdagavond een spectaculaire lichtshow gehouden boven Rotterdam. Het bijzondere tafereel, een teken van hoop, is niet alleen te zien op de website van Rijnmond, maar ook op TV Rijnmond.

Kijk hier live mee naar de droneshow:



Het gaat om het bekende drone-kunstwerk Franchise Freedom, dat eerder in onder meer Miami te zien was. De vliegende ode is nu niet alleen te zien om inwoners en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken ten tijde van de coronacrisis, maar ook om op deze manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

Het initiatief om dit in Rotterdam te doen, komt van het kunstenaarsduo DRIFT en het creatieve bedrijf Mothership. "Op deze bijzondere Bevrijdingsdag zit de hele wereld vast in de greep van het coronavirus", zegt Jeroen Everaert van Mothership. "Juist nu wil Mothership meewerken om met dit kunstwerk een teken van hoop te geven. Herdenk, hoop en hou vol!"